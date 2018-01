Politici gooien balletje bij jarige handbalclub 02u44 0 Foto Antoon Verbeeck Schepen Eric Verbist staat klaar om de doelman te kloppen.

Handbalclub Heist-op-den-Berg blies gisteren vijf verjaardagskaarsjes uit in De Sporthal. De club is in vijf jaar geëvolueerd naar een gezonde sportclub met een zeventig actieve jeugdspelers, verdeeld over zes gemengde leeftijdscategorieën. "In die vijf jaar hebben we ook een aantal grote handbalevenementen weten aan te trekken, zoals de nationale bekerfinale van 2014, regionale selectietornooien en de eerste rolstoelhandbalinitiatie ooit in België. Handbalclub Heist-op-den-Berg wil een club zijn en blijven waar ieder kind zijn plaats kan vinden, kan bijleren en plezier kan maken", zegt Jo Sels. Enkele sponsors en leden van de gemeente- en de OCMW-raad kwamen de verjaardag van de club vieren en gooiden een balletje naar doel. Van het schepencollege wisten alleen Eric Verbist, Carl Verelst en Wim Van den Bruel het doel te vinden, net als gemeenteraadslid Jan Moons. (AVH)