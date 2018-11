Pokémonmoord komt wellicht in 2019 voor hof van assisen: “Familie wil eindelijk antwoorden krijgen” Tim Van der Zeypen

09 november 2018

18u45

Bron: PLA 0 Heist-Op-Den-Berg Een volksjury zal wellicht in 2019 moeten beslissen of de 26-jarige Antwerpenaar John V.D.B. schuldig is aan de moord op Shahsia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Begin februari 2017 had ze met de twintiger afgesproken in Antwerpen om Pokémons voor Pokémon Go te ruilen. De 26-jarige hoofdverdachte zit inmiddels al twintig maanden in voorhechtenis.

Vrijdagochtend verscheen de 26-jarige V.D.B. voor de raadkamer in Antwerpen. “Daar werd beslist om het strafdossier van de moord over te maken aan het parket-generaal”, luidt het in een mededeling van het parket. “Dit met het oog op de doorverwijzing naar het hof van assisen.”



De familie van Shashia woonde de zitting voor de raadkamer niet bij. Zij lieten zich vertegenwoordigen door hun raadsman Walter Damen. “Dergelijke confrontatie was voor hen nog veel te zwaar en veel te emotioneel”, aldus de strafpleiter.

Pokémons

De twintigjarige uit Heist-op-den-Berg sprak begin februari 2017 af met de 26-jarige John V.D.B. “Om Pokémons te gaan ruilen”, klonk het toen. ’s Ochtends vetrok ze met de trein naar Antwerpen maar wanneer ze ’s avonds niet meer thuis kwam, sloeg haar familie alarm. Politie en parket begonnen met een onderzoek en spoorde haar op. Hoofdverdachte V.D.B. liet hierop zelf haar familie weten dat hij haar niet had gezien en vertelde dat het meisje uit Heist-op-den-Berg nooit was komen opdagen. Hierop werden de camerabeelden van het station in Antwerpen bekeken. Daaruit bleek dat zijn verklaringen gelogen waren en de twee elkaar wel degelijk hadden ontmoet.

Geheugenverlies

De twintiger werd opgepakt en de politie confronteerde hem met de nieuwe vaststellingen. Er volgde ook een huiszoeking op het adres van de Antwerpenaar in de Van Stralenstraat. In zijn tuin werd toen het levenloze lichaam aangetroffen van Shashia. Uit de vaststellingen van de wetsgeneesheer en de autopsiesrapporten bleek het jonge meisje ook te zijn verkracht en werd ze vermoord door wurging. Vanaf dat moment werd de 26-jarige aangehouden en officieel in verdenking gesteld. Inmiddels verblijft hij al zo’n twintig maanden in de gevangenis van Antwerpen.

Antwoorden

V.D.B verschuilt zich tot op heden nog steeds achter het plotse geheugenverlies. “Net dat maakt het voor de familie hard om te verduren”, besluit meester Damen. “Zij blijven nog steeds achter met heel wat vragen.” Met het doorgeven van het dossier aan het parket-generaal komt de zaak weer een stapje dichter bij een behandeling van het moorddossier door het hof van assisen.

Shashia’s familie en hun raadsman hopen nu dat er met de behandeling van het proces voor een volksjury alsnog een bekentenis gaat komen van V.D.B.: “Dat zou voor hen een hele opluchting zijn.” Vermoedelijk zal het proces plaatsvinden in 2019 in het Antwerpse justitiepaleis.