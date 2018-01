Poëzie in De Averegten 27 januari 2018

In provinciaal groendomein De Averegten kan je dit jaar naast de natuur ook genieten van poëzie. De provincie en het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg schakelden verschillende 'parkdichters' in, zowel professioneel talent als liefhebbers. In de loop van 2018 worden er twaalf poëziepanelen geplaatst in het bos. "De Averegten is erg in trek bij wandelaars. Er is een ruim aanbod van wandelingen en omkaderende activiteiten", aldus Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde van recreatie- en groendomeinen. De eerste gedichten van Francis De Preter, Jo Van Dessel en Begga Mariën werden voorgesteld bij de start van de Poëzieweek met Gedichtendag. De drie dichters wonen in de regio rond Heist-op-den-Berg en kennen De Averegten dan ook goed. (AVH)