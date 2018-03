Pluishoekstraat wordt fietsstraat 09 maart 2018

De Pluishoekstraat in Heist-Goor wordt een fietsstraat. In de Pluishoekstraat is een school voor kleuter- en lager onderwijs. Het college heeft besloten om in de Pluishoekstraat, tussen de Lange Molenstraat en het einde van de bestaande zone 30, de fietsstraat in te voeren.





"Er is dan ook veel fietsverkeer in de straat. Dit leent zich uitermate om in te richten als fietsstraat", deelt het schepencollege mee. "Het gemeentebestuur wil de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren voor fietsers en voetgangers. Een van de maatregelen om dit te realiseren is het maken van fietsstraten. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijstrook gebruiken. Automobilisten mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur." (AVH)