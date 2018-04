Ploegleider Guido Helsen gelauwerd door Wielerbond 17 april 2018

02u26 0

Ploegleider Guido Helsen uit Pijpelheide (rechts) werd gelauwerd door de Wielerbond Vlaams-Brabant. Dit omdat hij als ploegleider van het Aarschotse Stageco Cycling Team zijn ploeg naar eindwinst stuwde in de Beker van België voor elites en beloften. Helsen is al jaren in de volgwagen actief bij zijn ploeg en is een zeer graag gezien figuur in zijn dorp en in wielermiddens. Hij hoopt er nog vele jaren mee door te kunnen gaan.





(SVDL)