Pendelaars beschoten met luchtdrukgeweer Tim Van der Zeypen

17 december 2018

18u25 0 Heist-Op-Den-Berg De politiezone Heist-op-den-Berg is een onderzoek opgestart naar een schietincident. Daarbij zouden al zeker drie gewonden zijn gevallen. Een verdachte is er nog niet.

Het incident deed zich vorige week woensdag al voor en vond plaats in het station van Heist-op-den-Berg. “Er werd met een luchtdrukgeweer geschoten op wachtende pendelaars maar ook op wachthokjes en paaltjes”, luidt het bij de lokale politie. Die startte meteen een onderzoek op naar de schutter of schutters. Volgens de eerste vaststellingen zou er geschoten zijn vanuit een appartement in de buurt van het station. Er werden volgens anonieme bronnen al huiszoekingen uitgevoerd en het bewuste luchtdrukgeweer werd in beslag genomen. Een verdachte is momenteel nog niet in beeld. Op het moment van het incident waren er meerdere mensen aanwezig in de flat. Wie er al dan niet heeft geschoten is momenteel nog niet duidelijk en maakt deel uit van verder onderzoek.

Pendelaars

De feiten zouden zich woensdagochtend hebben afgespeeld tussen 8.00 en 9.00 uur. De mensen die geraakt werden, stonden op perron 1 te wachten op hun trein. Zij liepen volgens de politie lichte kwetsuren op. Momenteel is nog niet duidelijk of er nog gewonden zijn. “Mensen die bij het incident gewond zijn geraakt, mogen steeds contact opnemen met onze diensten”, besluit de politie. “Dat kan onder meer via het telefoonnummer: 015/75.09.50”