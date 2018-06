Paul Michiels, net 70, signeert boek in geboortedorp 18 juni 2018

Zanger Paul Michiels kwam zaterdag zijn boek 'Onvoltooid tegenwoordig' signeren in de Standaard Boekhandel-vestiging van Heist-op-den-Berg. De zanger, vrijdag 70 geworden, is geboren en getogen in Heist, maar woont al jaren in Lubbeek. Verschillende Heistenaren kwamen hun voormalige dorpsgenoot om een handtekening vragen. "Het is fijn om al deze bekende gezichten terug te zien en een babbeltje te slaan. Ik ben verrast door de talrijke opkomst. Al voor mijn aankomst waren de mensen al aan het wachten voor een handtekening", zegt Michiels. Na de signeersessie in Heist-op-den-Berg volgen er nog negen andere sessies in Vlaamse boekhandels. In het najaar trekt Michiels met zijn theatertour 'Ageless' door Vlaanderen. (AVH)