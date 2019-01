Parket vordert celstraf voor vechtpartij TVDZM

23 januari 2019

15u30

Een 63-jarige man uit Heist-op-den-Berg moest zich vanmorgen opnieuw komen verantwoorden op de rechtbank in Mechelen. De zestiger werd een tijdje geleden al schuldig bevonden voor een vechtpartij. Hij kreeg toen een celstraf met uitstel gekoppeld aan een cursus agressiebeheersing. Alleen daagde de zestiger nooit op. Hij liet aan zijn justitie-assistent ook weten dat hij eigenlijk niets had mispeutert en de rechtbank hem eigenlijk had moeten vrijspreken. Op zitting vandaag vroeg het parket de herroeping van zijn probatie en de zestiger te veroordelen tot een effectieve celstraf. Zijn raadsman vroeg om hier niet op in te gaan. “Meneer is hardhorig en heeft het echt wel moeilijk om iemand te kunnen verstaan. Het is ook daarom dat hij die cursus destijds niet kon volgen”, klonk het. Rechter Suzy Vanhoonacker velt op 20 februari een vonnis.