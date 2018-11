Parket eist twee jaar voor ouders die kinderen mishandelen: “Van stokslagen tot buitengezet worden in de vrieskou” Tim Van der Zeypen

09 november 2018

09u15 2 Heist-Op-Den-Berg Een 45-jarige man en diens vrouw (40) stonden beiden terecht voor de mishandeling van hun kinderen. Het koppel sloeg hen met een bezemsteel of liet hen buiten in de vrieskou staan. Ze riskeren elk een celstraf van twee jaar.

Het onderzoek naar de mishandeling werd begin vorig jaar opgestart. De dertienjarige dochter van het koppel stapte toen naar de politie. Samen met de mama van een vriendinnetje dat ze in vertrouwen had genomen. “Ze kon de slagen niet meer aan en was bang om terug naar huis te gaan”, klonk het in de vordering van openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. De politie van Heist-op-den-Berg verhoorde de dertienjarige dochter en nam ook verhoren af bij de negen andere kinderen van het gezin. ”Allen verklaarden dat ze hun ouders graag zagen maar ze het inmiddels ook gewoon waren geworden dat ze af en toe geslagen werden”, klonk het.

Metalen buis

Alle tien kinderen getuigden onder meer dat ze klappen kregen van een metalen buis of met de houten steel van een borstel of aftrekker. Anderen vertelden dat ze bij vriestemperaturen buiten moesten gaan staan en water over hun hoofd gegoten kregen of in een ijskoud bad werden gezet. “Alle feiten zijn bijzonder ernstig”, besloot de openbaar aanklager. Hij eiste dan ook een celstraf van twee jaar gekoppeld aan een geldboete van vierhonderd euro met probatie-uitstel.

Schuldinzicht

De feiten werden niet ontkent door de ouders. Volgens advocaat Pieter De Wit, die de 45-jarige vader verdedigde, lag onder meer de strenge opvoeding die de veertiger zelf had gekregen aan de oorzaak van de feiten. “Zonder de feiten te willen minimaliseren”, aldus meester De Wit. “Bovendien kampte elk kind ook nog een keer met hun eigen problematiek zoals ADHD, autisme of leerstoornissen. Dat bemoeilijkte de situatie thuis.” De raadsman vroeg een autonome probatiestraf. Volgens meester Cédric Monheim, advocaat van de vrouw, was er inmiddels heel wat schuldinzicht. Alle tien kinderen van het gezin werden inmiddels geplaatst. Uitspraak in de zaak volgt op 6 december 2018.