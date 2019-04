Panelgesprek met lokale sporthelden in De Sporthal Antoon Verbeeck

13 april 2019

In De Sporthal kan je op zondag 28 april een panelgesprek bijwonen met enkele bekende sporthelden uit de regio. De activiteit is de afsluiter van de tentoonstelling ‘Erfgoedkampioenen – Kampioenenerfgoed’, die momenteel nog loopt in De Sporthal. Johan Anthonis (triatleet, nam vijfmaal deel aan de Iron Man in Hawaii), Rik Kerkhofs (voetbal, turnen, volleybal, tafeltennis, tennis en sportfunctionaris op rust), Dieter Clerx (mecanicien in het veldrijden en koersdirecteur Heistse Pijl), toekomstig burgemeester van Heist Jan Moons (voetbal) en Leo Verbeeck (Turnkring Arduas) komen vertellen over de sporten waarin ze actief zijn of actief zijn geweest. Ze schetsen een beeld van het leven als sporter, de veranderingen binnen de sport en lichten hun mooiste momenten als sporter toe. Moderator van dienst is Jean-Paul De Bie. Het panelgesprek start om 14 uur, inschrijven is niet nodig.