Paddenoverzet aan De Averegten bestaat 25 jaar en zoekt vrijwilligers Antoon Verbeeck

21 februari 2019

15u53 0 Heist-Op-Den-Berg Natuurpunt Heist-op-den-Berg en een pak vrijwilligers zetten zich al 25 jaar in om amfibieën rond De Averegten veilig de baan over te zetten, richting de poel waarin ze geboren werden. Sinds enkele jaren helpen de domeinwachters van De Averegten mee en geven ze ook toelichting in de Heistse scholen. Het gezelschap zoekt nu naar helpende handen.

“We kennen in De Averegten een diversiteit aan amfibieën. Om deze in stand te houden moeten we een handje toesteken met de zogenaamde paddenoverzet. Aan de hand van speciale schermen worden de padden naar emmers geleid die regelmatig geleegd worden aan de andere kant van de straat. Daar kunnen de padden hun tocht weer verder zetten. Onze domeinwachters en vrijwilligers redden zo een 4.000 diertjes van een platte dood op de weg”, legt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor Leefmilieu en Groen- en Recreatiedomeinen uit.

De overzetacties vinden plaats in De Averegten en aan de Spekstraat. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden bij Jan Craen van Natuurpunt Heist-op-den-Berg: jan.craen@natuurpuntheistopdenberg.be. De paddentrek is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Een zachte avond en liefst een beetje regen zijn de ingrediënten van een paddenrijke avond. Jan brengt je enkele dagen vooraf op de hoogte van de weersvoorspelling.