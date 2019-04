Paasstage KFC Molenzonen brengt oud zeer naar boven: “Duidelijk dat accommodatie niet langer voldoet” Huurcontract van terreinen aan ‘t Spek loopt af in 2026, maar nieuwe thuis nog niet bekend Antoon Verbeeck

Hoewel het dezer dagen gezelligheid troef is tijdens de paasstage van voetbalclub KFC Molenzonen Hallaar, gaat de club nog steeds gebukt onder de onzekerheid over haar toekomst in de Spekstraat. Het huurcontract voor een deel van de terreinen loopt af in 2026, maar hun nieuwe thuis is nog niet bekend.

De voetbalclub ging vandaag de tweede dag van de jaarlijkse paasstage voor jonge voetballers in. 117 spelertjes komen nog tot donderdag samen op de club om spelletjes te spelen en te trainen. “117 deelnemers is niet alleen een groot succes, het wijst ons ook op iets dat voor ons al langer duidelijk is: de huidige accommodatie voldoet niet meer. We beschikken hier over vier kleedkamers, wat wil zeggen dat er in iedere kleedkamer bijna dertig deelnemers zich moeten omkleden. Enkele jaren geleden konden we ook nog in één shift gaan eten, vandaag moeten we het in twee shiften doen. Anders krijgen we niet alle deelnemers in de kantine gezet”, zegt bestuurslid van KFCM Sven Lambrechts. “De laatste jaren was het roeien met de riemen die we hebben. Ieder jaar sprokkelen we zoveel mogelijk financiële middelen bij elkaar met de organisatie van evenementen en staan we zelf in voor het onderhoud van onze infrastructuur. Tijdens deze paasstage zijn er zes vrijwilligers die zich inzetten in de keuken en 17 trainers die de deelnemers vrijwillig begeleiden. We doen ons best om er een gezellige driedaagse van te maken en dat wordt geapprecieerd.”

Toch hangt er nog een donkere wolk boven ‘t Spek. Stad Lier is eigenaar van een deel van de terreinen van de Molenzonen en gaf de club de toestemming om er tot 2026 te mogen spelen, althans dat was de stand van zaken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu er zowel in het schepencollege van Heist-op-den-Berg als dat van Lier nieuwe gezichten zetelen, zouden nieuwe mogelijkheden de kop kunnen opsteken. “Net als de vorige jaren hebben we nog steeds geen zicht op een concrete oplossing. De vraag naar duidelijkheid is hier groot”, aldus Lambrechts.

“Vorige week hebben we met het stadsbestuur van Lier rond de tafel gezeten”, reageert schepen van Sport Eddy Gorris (N-VA). “Als de Stad Lier de gronden, waarop onder andere het A-veld ligt, zou verkopen, wil dat zeggen dat iedereen een bod kan doen. We krijgen dus niet de garantie dat wij als gemeente onze slag kunnen slaan. Bovendien gaat het hier om dure bouwgrond, die wij dan zouden gebruiken als recreatiegrond. Daarom kijken we ook verder dan deze oplossing. Een deel van de terreinen is in andere handen. Het is onze betrachting om al deze eigenaars samen te brengen voor een gesprek. Het is geen makkelijke puzzel om te leggen, want er dient met heel wat personen onderhandeld te worden en er moet uiteraard ook een prijs worden bepaald.” De schepen verwijst ook naar de gesprekken tussen de Heistse voetbalclubs onderling over het ter beschikking stellen van terreinen.

Jan Baestaens van oppositiepartij ETA+ spreekt van een ongelijkwaardige behandeling van de Heistse sportverenigingen. Het gemeenteraadslid stoort zich aan het feit dat het gemeentebestuur akkoord is gegaan met een nieuwe afbetalingsplan voor de schulden van voetbalclub KSK Heist. “Ondertussen blijven 13.000 inwoners ten Zuiden van de N10 verstoken van een sporthal en zouden SC Wiekevorst, KSV Schriek, KVC Booischot en Molenzonen volgens het masterplan pas tegen 2025 moeten beschikken over een kwalitatieve infrastructuur. Het bestuur, de spelers en supporters van Molenzonen blijven ook in de grootste onzekerheid”, klinkt het. De schepen countert. “KSK Heist diende de laatste tien jaren fors te investeren in haar accommodatie om te kunnen voldoen aan de eisen van de voetbalbond. De sportieve successen, in de vorm van promoties naar hogere reeksen, hadden hun prijskaartje. Bovendien speelt KSK nu eenmaal op gemeentelijke grond. De Molenzonen en KSK zijn twee aparte verhalen die je niet met elkaar kan vergelijken. Ik kan begrijpen dat men bij de Molenzonen ongeduldig begint te worden, maar we doen alles in het mogelijke om ze te helpen”, besluit Gorris.