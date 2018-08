PaApelrock maakt zich op voor 23ste editie 31 augustus 2018

In Pijpelheide vindt op zaterdag de 23ste editie van het muziekfestival PaApelrock plaats. De organiserende vzw grijpt opnieuw terug naar het vertrouwde recept: de betere coverbands en stevig muziekwerk, verdeeld over twee podia. "Dit jaar staan tien groepen, waaronder Janez Detd PRHS, Goe Vür In Den Otto, The Fools en Bizkit Park, op de planken. Een aantal bands hebben hier in het verleden al eens gespeeld en brachten een gesmaakt optreden, vandaar dat ze een nieuwe uitnodiging in de bus kregen. Het grootste deel van de winst van het festival wordt nog steeds gebruikt ter ondersteuning van de scoutsgroepen in Pijpelheide. Op deze manier kunnen ze betaalbare kampen en leuke activiteiten op poten zetten", zegt Maarten Claes van de organisatie. De festivalweide van PaApelrock wordt naar jaarlijkse gewoonte op vrijdagavond al ingewijd door de populaire fuif Eins Zwei Polizei. "Vorig jaar ontvingen we zo'n 4.000 bezoekers, vrijdag en zaterdag samen. Dat was een nieuw record. Sinds de oprichting van ons festival stijgt het bezoekersaantal jaar na jaar. Hopelijk kunnen we die lijn dit jaar doortrekken." Meer informatie over PaApelrock vind je op www.paapelrock.be. (AVH)