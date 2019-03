Overweg Oude Liersebaan wordt vernieuwd Treinverkeer van en naar Lier dit weekend onderbroken Antoon Verbeeck

04 maart 2019

10u22 2

De overweg op de Oude Liersebaan wordt binnen enkele dagen uitgerust met een comfortabele, onderhoudsvriendelijke en geluiddempende bovenbekleding in rubber. Van 8 tot en met 22 maart zal de overweg afgesloten zijn. Tijdens de week wordt een doorsteek voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand voorzien. Er wordt een verkeersomleiding voorzien via de Werftsesteenweg. Tijdens het weekend van 9 en 10 maart wordt het treinverkeer volledig onderbroken. Een bus vervangt de treinen tussen Lier en Heist-op-den-Berg, in beide richtingen. De L-treinen Antwerpen-Centraal - Leuven rijden niet tussen Antwerpen-Centraal en Heist-op-den-Berg, in beide richtingen. De IC-treinen Antwerpen-Centraal - Luik-Guillemins worden omgeleid en stoppen niet in Lier en Heist-op-den-Berg. Reizigers van en naar Mortsel en Boechout kunnen gebruik maken van de IC-treinen Antwerpen-Centraal - Turnhout.