Oude collegegebouwen ruimen plaats voor modern complex Wannes Vansina

05 november 2018

08u50 0 Heist-Op-Den-Berg Een aannemer is op de top van de Heistse berg gestart met de afbraak van het vroegere Heilig-Hartcollege. In de plaats komt het nieuwbouwproject 'Park Op Den Berg', een complex met 36 luxeflats en 49 erkende assistentieflats. "Op een heldere dag zal je er zelfs het Atomium in Brussel kunnen spotten", beweert burgemeester Luc Vleugels.

De afbraak van de vroegere school gingen zopas van start. Het gebouw, ooit nog het 'externaat voor meisjes', stond al geruime tijd leeg. In september vorig jaar betrokken de leerlingen en schooldirectie een nieuwbouw in de Bierkorfstraat. De sloop is een serieuze klus, zeker gezien de omvang van de gebouwen. "De school wordt volledig gesloopt, er blijft na afbraak niets over. De afbraak zal wel eerder traag verlopen om zoveel mogelijk bouwmaterialen te kunnen hergebruiken op een andere plek. Dat vraagt veel manueel werk", zegt Luc Neefs, bestuurder bij DCA Woonprojecten.

In de plaats komt Park Op Den Berg: vier woonblokken bovenop een parkeerkelder. De verkoop van de 36 luxeappartementen gaat in december al van start. "Elk luxueus appartement telt minstens twee slaapkamers en heeft een minimale woonoppervlakte van 89 vierkante meter. De penthouses op de bovenverdiepingen gaan zelfs tot 254 vierkante meter. Ook de aanblik van de appartementen is riant, met raampartijen van boven tot onder, ruime terrassen en een hoogwaardige afwerking. De bewoners zullen dus optimaal kunnen genieten van luxe en comfort", zegt Philip Mortelmans, architect bij M2 Architecten. Prijzen zijn er nog niet.

Groene zones

De constructie start na Nieuwjaar. Bouwtijd: zo'n twee jaar. De appartementen komen op een site van liefst 14.420 vierkante meter. Volgens Neefs wordt een deel van die ruimte teruggegeven aan de inwoners van Heist-op-den-Berg dankzij de creatie van groene zones rondom de gebouwen, groene zones die dus ook toegankelijk zullen zijn voor het grote publiek. "De geasfalteerde speelruimte verdwijnt en er komt een nieuwe, openbare tuin. De heraangelegde historische dreven die van het centrum via het klooster naar het Bergbos leiden, zullen publiek toegankelijk worden, zodat je te voet van het bos naar het centrum kan en omgekeerd", aldus Neefs.

Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) is tevreden. "Gezien de verwachte bevolkingsgroei zijn de nieuwe woningen meer dan welkom. De locatie is bovendien uniek: dicht bij het centrum, maar heel rustig gelegen op de top van de Heistse Berg. Met een prachtig panoramisch uitzicht dat tientallen kilometers ver reikt. Op een heldere dag kan je zelfs het Atomium in Brussel spotten."

Vandaag telt Heist-op-den-Berg 42.815 inwoners. Volgens de meest recente cijfers van Statistiek Vlaanderen komen daar de komende vijf jaar zeker 2.000 nieuwe inwoners bij, een toename van ongeveer 5 procent.