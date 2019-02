Oud Egypte in het nieuw: “Nu ook voor feestjes, vergaderingen en traiteur” Antoon Verbeeck

20 februari 2019

15u32 0 Heist-Op-Den-Berg Oud Egypte, een begrip in de Heistse horecawereld, werd in een nieuw jasje gestopt. Zaakvoerders Gunter Lambrechts en Danny Schovaerts namen begin dit jaar de brasserie over en openen deze vrijdag officieel het nieuwe Oud Egypte met drank en hapjes in overvloed.

“We hebben de zaak een frissere uitstraling gegeven, niet langer de donkere fermettestijl. De schilderwerken zijn nog volop aan de gang. Tegen vrijdag moeten ze klaar zijn, want dan verwachten we zo’n 500 mensen. Iedereen is trouwens welkom om kennis te komen maken met het nieuwe Oud Egypte. We hebben 2.000 hapjes voorzien en iedereen ontvangt twee drankkaartjes. Vanessa Chinitor, Dirk Bauters én Sven Ornelis zorgen voor het entertainment.”

Oud Egypte zal niet langer alleen een brasserie zijn, ook feestjes en vergaderingen passen binnen het nieuwe concept. “Er is ook een ruimte ingericht voor een traiteur. In een latere fase gaan we eten aan huis leveren”, zegt Lambrechts. “Met Oud Egypte mikken we niet op een bepaalde doelgroep. Mensen die van vers en lekker eten houden, zonder te veel poespas, vinden hier hun ding. We bieden elke dag een andere dagschotel aan en tijdens het weekend kan je genieten van een weekendmenu.” Lambrechts, kok van opleiding, is in Heist-op-den-Berg vooral bekend als marktkramer op de zondagsmarkt. Met zijn enthousiaste stijl lokt hij klanten naar zijn bloemen- en plantenkraam. “Ik blijf nog steeds de markten doen, net zoals enkele andere zaken waar ik actief in ben. Maar Oud Egypte is momenteel mijn kindje en krijgt mijn volle aandacht.”