Optredens, gamen en dansen tijdens Fest@Hest Antoon Verbeeck

10 januari 2019

De Heistse jeugd kan zich op 27 januari uitleven in Cultuurcentrum Zwaneberg. Tijdens Fest@Hest kunnen kinderen vanaf 10 jaar optredens meepikken, chillen in een chillhoek en verschillende workshops volgen. “Fest@Hest verwent iedereen vanaf 10 jaar met een optreden van RFF met Gio Kemper van Nachtwacht om 16 uur. Maar dat is nog niet alles. Er zijn tal van activiteiten en workshops die je warm houden tijdens deze koude maand. Je kan een Henna tattoo laten zetten, terug in de tijd van de eerste videospelletjes gaan en ze eens allemaal uittesten, je dansmoves laten zien bij Just Dance of een eigen button ontwerpen. Chillen kan in de chillhoek, kiekjes nemen in de fotobooth en sfeer en gezelligheid creëren we met een vuurkorfje met marshmellows en warme choco”, aldus Ruth Van Tendeloo, Cultuurfunctionaris-stafmedewerker van Zwaneberg. De inkom bedraagt 7 euro, in voorverkoop betaal je 5 euro. Fest@Heist vindt plaats tussen 14 en 17.30 uur.