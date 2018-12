Opnieuw zwanger na overlijden zoontje in crèche: "Zó blij om nieuw babygeluk, zó bang om weer kindje te verliezen" 2018 om nooit te vergeten | SIGRID SMEYERS (33) EN KRISTOF DE SMET (36) Antoon Verbeeck

26 december 2018

11u41 3

2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen.

Heist-Op-Den-Berg Heistenaren Sigrid Smeyers (33) en Kristof De Smet (36) verloren in april hun zoontje Flynn. Het koppel nam het toen op voor de kinderopvang waar hun kindje van vier maanden overleed. "Ook voor hen is dit een enorme shock", klonk het. Maanden later blijkt dat het onderzoek naar de doodsoorzaak nog steeds lopende is. Een positieve noot: in februari verwelkomen ze een zoontje in hun gezin.

