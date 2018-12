Opnieuw sneeuwpret aan Heistse berg Antoon Verbeeck

19 december 2018



Aan de Heistse berg ging vandaag de tweede editie van ‘Ter land, ter slee en in de sneeuw’ van start. Nog tot en met zaterdag worden er op de skipiste, dit jaar met een ramp voor extra snelheid, activiteiten georganiseerd. De jeugd- en sportdienst van de gemeente gaf vandaag de aftrap van het evenement en nodigde alle kinderen uit om van de piste af te dalen met een slee of sneeuwstep. “We gaan normaal elk jaar op sneeuwvakantie, maar dat zat er dit jaar niet in. Leuk dat we hier in Heist-op-den-Berg een alternatief dicht bij huis vinden”, knipoogt Caine Gyselings uit Berlaar, die met zijn zonen Cisse, Jarno en Ferre de piste een bezoekje bracht. “Als ik straks nog een bezoekje kan brengen aan de winterbar, dan is het vakantiegevoel compleet”, besluit Caine.