Opnieuw geen erkenning voor Radio Apollo 16 juni 2018

Radio Apollo krijgt opnieuw geen erkenning van Vlaanderen. Begin dit jaar greep de radiozender uit Wiekevorst al eens naast een erkenning, en kon het bijgevolg geen zendvergunning aanvragen. Bij een nieuwe oproep van Minister van Media Sven Gatz (Open Vld) diende het een nieuw dossier in. Zonder resultaat.





"We zijn heel teleurgesteld. Ons dossier kreeg een score van 96,66 procent maar we moesten de duimen leggen voor Radio Neteland dat 98 procent scoorde. We waren er dus heel dicht bij", zegt Bart Smolders, presentator en programmamaker van Radio Apollo.





De erkenningsweigering betekent niet het einde van de lokale radiozender. "Na de eerste weigering zijn we ons op internetradio gaan richten. Steeds meer luisteraars vinden via het internet de weg naar onze zender. Radio Apollo is verre van dood. De link met de gemeenschap, iets waar we heel hard op inspelen, blijft bestaan dankzij het internet én de verschillende activiteiten die we organiseren. Zo kan je de komende weken in onze studio komen supporteren voor onze Rode Duivels."





Radio Klein-Brabant (Bornem) en Radio Pallieter (Lier) ontvingen wel een erkenning van de minister. (AVH)