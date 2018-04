Opnieuw fietswedstrijd in Bergbos POWERBIKERS CHALLENGE VOOR 1.000 KILOMETER KOM OP TEGEN KANKER ANTOON VERBEECK

14 april 2018

02u33 0 Heist-Op-Den-Berg In het Bergbos vindt op zaterdag 28 april opnieuw een fietswedstrijd plaats. Met hun Powerbikers Challenge wil de Heistse vriendenkliek Powerbikers geld in het laatje brengen voor hun deelname aan de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Een van de leden strijdt momenteel tegen kanker.

In de jaren '90 was het Bergbos wel vaker het decor voor wielerwedstrijden, denk maar aan het Belgisch Kampioenschap veldrijden in 1995, maar de laatste jaren werd er amper een stalen ros in het bos gespot. De Powerbikers brengen daar op zaterdag 28 april verandering in. De Powerbikers is een vriendenkliek van een twintigtal sportievelingen, van wie het merendeel in Heist-op-den-Berg woont. Nu één van de vrienden aan het strijden is tegen kanker, willen de mountainbikers deelnemen aan de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. "Om het inschrijvingsgeld voor de 1.000 kilometer te kunnen betalen, zo'n 5.000 euro, doen we verschillende acties. Na onze verkoop van fietslichtjes, organiseren we nu onze Powerbikers Challenge, een drie uur durende mountainbike wedstrijd in het bergbos", zegt Jan Roothooft van de Powerbikers.





Hoogtemeters

"Met het Bergbos hebben we de ideale locatie voor ons evenement gevonden, met dank aan de eigenaar van het bos die ons zijn goedkeuring gaf. Menig Heistenaar zal zich nog wel herinneren dat er in het bos in de jaren '90 meerdere veldritten georganiseerd werden, waar meestal Danny De Bie aan het langste eind trok. Zoveel jaren later zal er dus opnieuw gefietst worden. Deelnemers krijgen tijdens de Powerbikers Challenge een pittig parcours in en rond het bos voorgeschoteld. Een ronde is 3 kilometer lang en telt een 50-tal hoogtemeters en enkele verharde stukken. Wie alleen aan de wedstrijd heeft deelgenomen, heeft na die drie uur een 1.000-tal hoogtemeters in zijn benen zitten."





Aan de Powerbikers Challenge kan ook in team worden deelgenomen. Uitvalsbasis op die dag zijn de Chiroterreinen in de Kerkhofstraat. "Ook voor kinderen en de jeugd wordt er iets voorzien. Voor de allerkleinsten is er een behendigheidsparcours en voor jongeren is er een initiatie op het parcours. Toeschouwers en supporters zijn uiteraard meer dan welkom. Na de wedstrijd is er een gezellige aprés-bike in een sfeervolle biertent", legt Jan uit. "Er zijn al 36 ploegen en 32 solorijders ingeschreven. Voor deze twee categorieën hebben we een limiet van 40 deelnemers, omdat we niet willen dat de deelnemers op het parcours elkaar te hard afstoppen. We mogen dus zeker niet klagen over de belangstelling. Wie weet wordt het een jaarlijkse traditie, maar laat ons eerst deze eerste editie afwachten."





De Powerbikers Challenge start om 14 uur op zaterdag 28 april. Info en inschrijvingen vind je op www.powerbikers.be.