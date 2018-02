Opbrengst verkoop kunstwerk gaat naar Tiele (3) 01 februari 2018

02u40 0 Heist-Op-Den-Berg Noël Raps van Airbrush Art Schriek en zijn echtgenote Tania Vergauwen veilen de komende maanden een airbrushwerk voor een goed doel. De opbrengst van de veiling van de afbeelding van een paard in galop gaat namelijk naar Tiele, de 3-jarige jongen uit Itegem die allergisch is aan bijna alles.

"We kwamen op het idee toen we vernamen dat de nonkel van Tiele sponsors zocht voor zijn deelname aan de Dodentocht. Zelf die 100 kilometer trotseren lukt ons niet, daarom willen we op onze eigen manier een steentje bijdragen door een werk te veilen. Het is de eerste keer dat we zoiets doen voor een goed doel", legt Tania uit. "Het werk dat onder de veilinghamer gaat is 60 op 80 centimeter groot. We hebben bewust gekozen voor de afbeelding van een paard omdat het dier kracht uitstraalt en populair is."





Noël en Tania hebben aan het gemeentebestuur van Heist gevraagd of ze ergens op een publieke plaats het werk mogen tentoonstellen. "Met de bedoeling om zo meer mensen te bereiken. We wachten nog op een antwoord van de gemeente", vertelt het koppel. "Bedoeling is dat de biedperiode enkele maanden loopt. Hoeveel het werk zal opbrengen, is voor ons een raadsel. We hopen uiteraard dat we een mooi bedrag kunnen overhandigen aan de familie van Tiele." Wie een bod wil doen, vindt het werk op 2dehands.be via de zoekterm 'Airbrush Art Schriek'. (AVH)