Ook brandweerman klaagt retributies bij stormschade aan 21 augustus 2018

02u31 1

Schepen Luc Luyten (N&U), die de retributies aanklaagt die mensen twee weken geleden moesten betalen tijdens het noodweer aan brandweerzone Rivierenland, krijgt bijval uit onverwachte hoek.





Vrijwillig brandweerman Bart Lambrechts vindt het ook niet correct dat inwoners die op 8 augustus getroffen werden door stormschade 121 euro moeten betalen aan brandweerzone Rivierenland. Lambrechts was die dag van wacht en noemt de storm 'uitzonderlijk'. Brandweerzone Rivierenland verwijst naar code oranje die pas op 9 augustus, een dag later, werd aangekondigd. "Hun antwoord was dat dit correct beoordeeld dient te worden door de interventieleider op dat moment. Hij moet oordelen of de schade van 8 augustus was of van een later tijdstip dateerde." "In het reglement staat dat we bij code geel, zoals op 8 augustus, retributies mogen versturen. De stormschade van die dag viel niet binnen de term 'plaatselijk fenomeen'. De retributies voor de stormschade van 8 augustus laten vallen zou niet eerlijk zijn tegenover bewoners die in het verleden hun retributie hebben betaald", zegt Larissa Gommers van brandweerzone Rivierenland. (AVH)