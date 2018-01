Ook brandweer voorstander van kazerne in Lostraat 19 januari 2018

02u53 0 Heist-Op-Den-Berg Uit een studie van hulpverleningszone Rivierenland blijkt dat de locatie aan de rotonde van de Lostraat en de Paul Van Roosbroecklaan ideaal is voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne voor Heist-op-den-Berg. Een eerdere gemeentelijke studie leverde hetzelfde resultaat op.

"Uit de studie die uitgevoerd werd door Hulpverleningszone Rivierenland bleek eveneens dat de buurt van de Lostraat de ideale locatie is", zegt Larissa Gommers, communicatieverantwoordelijke van brandweerzone Rivierenland. "De huidige locatie in Hallaar voldoet niet meer aan de normen."





De gemeente dient nu eerst grond aan te kopen. "Vanaf zodra de gemeente grond heeft verworven, is het de Hulpverleningszone die bouwt. Eerst zal een een studie gebeuren voor de keuze van het ontwerp, de financiering en de bouwwerken. Voor de bouw van de nieuwe kazerne is een 6.000 vierkante meter nodig. De exacte kostprijs zal moeten blijken uit een nog uit te voeren studie."





De studie van Rivierenland is uitgevoerd op basis van een risicoanalyse. Onder meer de aanrijtijden en aanrijroutes zijn onderzocht. (AVH)





Meer over Rivierenland

Lostraat