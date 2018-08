Ooit al eens puzzel gelegd met... kraan? VOOR 30STE GYMKANA BLIJFT HET NIET ALLEEN BIJ TRACTORS ANTOON VERBEECK

10 augustus 2018

02u40 0 Heist-Op-Den-Berg Voor de 30ste Gymkana heeft de organisatie een extraatje: niet alleen proeven met tractors, maar ook met... kranen. Ooit al eens een puzzel gelegd met een kraan? Het is even moeilijk als het klinkt. Maar ook tractorchauffeurs bereiden zich beter voor, want er moeten weer flesjes ontkurkt worden.

Amper 36 uren waren er nodig om de 110 beschikbare deelnemersplaatsen in te vullen. Een bewijs dat er op de formule van de Gymkana op het Kerkplein van Schriek nog steeds geen sleet zit, zelfs na al die jaren. Zo'n 2.000 bezoekers kijken zich ieder jaar de ogen uit als de chauffeurs tegen de tijd proeven tegen elkaar afleggen. En dat zal volgende week woensdag niet anders zijn. "De Gymkana is een van dé evenementen hier in Schriek. De mensen kijken er al maanden op voorhand naar uit en de deelnemers starten lang op voorhand met hun trainingen. Vergis u niet: tijdens de Gymkana staat er eer op het spel. Sommige tractorchauffeurs nemen zelfs een fanclub mét aangepaste tenue mee naar de wedstrijd. Kinderen en jongeren die nog 16 jaar moeten worden, de minimumleeftijd om deel te nemen, kijken al jaren op voorhand uit naar hun eerste Gymkana bij de volwassenen", zegt René Claes, die nu 'om te lachen' meedoet, maar twee keer bekroond werd als winnaar.





110 deelnemers

Proeven zoals een flesje ontkurken met de tractor en op een evenwichtsbalk balanceren worden dit jaar aangevuld met nieuwe proeven. In totaal krijgen de 110 deelnemers tien proeven voor de kiezen, uitgekozen door de bedrijfsgilde van Schriek. "Speciaal voor ons jubileum is er de 'jubileumproef', waar oog-, hand- en voetcoördinatie worden getest. Het is de bedoeling om een schietlood mooi in het juiste vakje te laten zakken, zodat het getal '30' oplicht", leggen Luc Goris, Kenny Van Goolen en Walter Wouters van de organisatie uit.





"En omdat het dit jaar onze dertigste verjaardag is, hebben we ook iets nieuw aan ons programma toegevoegd: een gymkana met kranen. Voor de kerk komen er vijf kranen te staan. Deelnemers kunnen zich de dag zelf inschrijven, in totaal zijn er 50 plaatsen beschikbaar. Voor onze 'Kranengymkana' hebben we vijf proeven bedacht. Deelnemers moeten met de kraan een puzzel leggen, een tennisbal rapen, bakken stapelen, palletboxen op de juiste plaats zetten en kegels op een toren plaatsen."





Dit jaar maakt de organisatie de toegang gratis voor alle bezoekers. Naast de tractor- en kranengymkana is er ook een kindergymkana met 400 deelnemers, een oldtimershow, kinderanimatie, optredens en wordt de barbecue aangestoken. "Bezoekers zullen zich zeker en vast niet vervelen", klinkt het. De 30ste Gymkana gaat van start met een dankmis om 9 uur.