Onweer trekt door regio: mooi schouwspel... maar 's ochtends véél opruimwerk 09 augustus 2018

02u49 0 Heist-Op-Den-Berg Het onweer dat over onze regio trok, heeft 's nachts niet enkel mooie taferelen aan onze hemel getoverd, het zorgde ook voor heel wat schade en wateroverlast.

In Bonheiden was er bijzonder veel hinder. Tussen middernacht en 4.00 uur haalde de wind topsnelheden van meer dan vijftig kilometer per uur. Die rukwinden zorgden ervoor dat in de Zellaerdreef drie bomen afknakten. In hun val namen ze ook nog de elektriciteitskabels -en palen mee. Eandis moest de elektriciteit van enkele woningen in de straat komen afsluiten en de kabels herstellen, de brandweer maakte de rijbaan weer vrij. Verder miste in de Berentrodedreef een omgeblazen boom op een haar na een geparkeerde wagen en moest de brandweer op de Waversesteenweg een grote boom die op de rijbanen was terechtgekomen, in stukken zagen.





In Muizen gebeurde hetzelfde op de Leuvensesteenweg ter hoogte van dierentuin Planckendael. Het verkeer was er verplicht tijdelijk om te rijden. Verder maakten Mechelaars uit Hombeek melding van weggevlogen bloembakken en een trampoline door felle windstoten. De korte maar hevige regenbuien in Duffel en in Sint-Katelijne-Waver zorgden er dan weer voor dat op sommige plaatsen de straten zelfs even blank kwamen te staan. Tot slot moest de brandweer ook nog uitrukken naar een Chirokamp in Nijlen alsook een KSA slaapplaats van Ten Briel uit Sint-Michiels in Putte. De leiding vreesde dat de tenten zouden wegvliegen. Iets wat in Putte ook effectief gebeurde. De brandweer moest de tent komen verstevigen. De kampbezoekers brachten de nacht door in de lokalen. Niemand van hen raakte gewond. (TVDZM)