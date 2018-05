Ontwerp en raming nieuwbouw De Hei krijgt groen licht 17 mei 2018

02u54 0 Heist-Op-Den-Berg Het gemeentebestuur heeft de ontwerpplannen en raming voor de nieuwbouw van basisschool De Hei goedgekeurd. De kosten van het projecten worden geraamd op 2,1 miljoen euro. De gemeenteraad stemt volgende maand over het bouwproject.

De gemeentelijke basisschool in Pijpelheide kamt al vele jaren met plaatsgebrek. Het gemeentebestuur begon dan ook in het najaar van 2016 met de bouw van een extra verdieping op het oude schoolgedeelte. Na enkele maanden werden de werken echter stopgezet omwille van vochtinsijpeling en stabiliteitsproblemen. Uiteindelijk koos de gemeente voor een volledig nieuw gebouw. "Het gaat om de realisatie van een nieuwbouw voor de lagere school waarbij zes klaslokalen, een refter, een leraarslokaal, de nodige berging en een secretariaat gerealiseerd worden", zegt schepen van Onderwijs Eric Verbist (CD&V).





"Ondertussen werd het voorontwerp goedgekeurd door het gemeentebestuur. De kosten voor de realisatie van de nieuwbouw worden geraamd op 2.157.492,66 euro, inclusief btw. We hopen op een subsidie van 900.000 euro." De raming en het ontwerp verschijnen in juni op de gemeenteraad. Geeft de raad groen licht, dan kan de gemeente de zoektocht naar een aannemer starten. "Pas dan krijgen we enig zicht op een startdatum van de werken", klinkt het. "We zijn ook van plan om het gebouw in de toekomst een multifunctionele bestemming te geven. Bouwen kost nu eenmaal veel geld en we willen efficiënt omgaan met de realisatie van onze nieuwbouwprojecten." (AVH)