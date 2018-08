Ondergrondse containers kampen in hele regio met problemen door hitte 03 augustus 2018

02u32 0 Heist-Op-Den-Berg Niet alleen in Lier, ook in de uitgebreide regio kampen de ondergrondese vuilniscontainers sinds enkele weken met problemen, gelinkt aan de hitte.

Afvalintercommunale Ivarem : "Omwille van het warme weer raakten sommige containers voor korte tijd - telkens maar hoogstens één minuut- na een aanbieding van vuilnis buiten gebruik. We contacteerden de verantwoordelijke firma, die het probleem met aangepaste software en de nodige testen vorige week al oploste.Maar de voorbije dagen deed zich echter - door de extreme hitte - op plaatsen met weinig beschutting een nieuw probleem voor. De volle zon doet in de bovengrondse zuil die op een container staat de temperatuur héél hoog oplopen, soms zelfs tot meer dan 90 graden. Door deze hitte vielen een aantal containers voor langere tijd uit. Op de warmste dag tot nu toe, vrijdag 27 juli, kon ongeveer 10 procent van de ondergrondse containers niet altijd worden gebruikt. De leverancier heeft nu de elektronische modules op de hittegevoelige plaatsen vervangen door een module die wel bestand is tegen de hoge temperaturen. Wij blijven de werking van onze containers van dichtbij opvolgen, zodat we zo snel mogelijk kunnen ingrijpen wanneer nodig."





(EDT)