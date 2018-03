Nu ook restaurant en bar in Bergbos NA POP-UPCOCKTAILBAR VORIGE ZOMER ANTOON VERBEECK

13 maart 2018

02u33 0 Heist-Op-Den-Berg "Dit is altijd al mijn droom geweest." Jelle Trevels (28) opent op 1 april Bar Bistro Maginique in het Bergbos. Het pand waar vorige zomer nog de pop-up cocktailbar Maginique was, wordt nu uitgebreid met een restaurantgedeelte. Openen doet de zaak met een grote paaseizoektocht in het bos.

Het pand in het Bergbos staat al decennia bekend als een horecalocatie en daar wordt binnenkort een nieuw hoofdstuk geschreven. Na de pop-upcocktailbar Maginique, die Jelle Trevels vorige zomer samen met zijn kompaan Jochen Verbeeck runde, komt er de Bar Bistro Maginique. Geen pop-up, maar wel een volwaardig restaurant én een cocktailbar.





Paaseieren

"De pop-upcocktailbar was een test om te zien of dit concept slaagkansen heeft. De bar lokte heel wat klanten naar het Bergbos en zette het pand opnieuw op de kaart. De locatie is ideaal en laatste maanden werd het bos verfraaid, waardoor het nog aangenamer is om hier iets te komen drinken of eten. Het leek me dan ook tijd om mijn droom te verwezenlijken en in dit pand een volwaardig restaurant te openen. Ook de bar blijft nog steeds open."





1 april

De grote opening van Bar Bistro Maginique staat op 1 april gepland. Als binnenkomer koos Jelle voor een grote zoektocht. "In het Bergbos worden enkele hardgekookte eieren verstopt, die de kinderen nadien kunnen omruilen voor een zakje chocolade eitjes. Terwijl de kleintjes eieren aan het zoeken zijn, krijgen de ouders een glaasje bubbels of een pintje en kunnen ze meteen ook kennismaken met het concept", legt Jelle uit. "Het restaurantgedeelte komt in de oude danszaal van dansschool Happy Feet, die naar Itegem is verhuist. De afgelopen maanden werden de muur en de plafonds gestript om een industriële uitstraling te krijgen. Er kwam ook een nieuwe keuken. De cocktailbar, die op dezelfde locatie als de pop-up komt, krijgt net als in de zomer een vintage look."





Klassieke keuken

In het restaurant kunnen 82 mensen dineren. "Ik zal er zelf achter het fornuis staan en krijg de hulp van een tiental personeelsleden. Wat de pot schaft? De klassieke keuken. Denk maar aan een speenvarken met wortelpuree, of spek en worsten. De bar en het restaurant zullen 's avonds gelijktijdig open zijn. Wie dus na de maaltijd nog zin heeft in een cocktail, komt dus meteen aan zijn trekken. In de cocktailbar worden voortaan ook warme tapas geserveerd. Ik wil met dit concept een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Van iemand die gezellig wil tafelen tot een bezoeker van het bos of de nabijgelegen uitkijktoren die zin heeft in een cocktail of een koffietje. Iedereen is welkom."





Bar Bistro Maginique is alleen op dinsdag en woensdag gesloten. De paaseizoektocht start op 1 april om 10.30 uur.