Noord-Zuidoverleg zoekt nieuwe leden Antoon Verbeeck

19 maart 2019

Het Noord-Zuidoverleg, de adviesraad voor mondiaal beleid in Heist-op-den-Berg, zoekt nieuwe leden. Als lid breng je advies over Noord-Zuidaangelegenheden aan het college van burgemeester en schepenen. “Je werkt mee aan een verdraagzame, op solidariteit gerichte gemeente met respect voor ieders eigenheid. Wil je je graag mee inzetten voor een sterk mondiaal beleid in Heist-op-den-Berg? Of wil je je engageren als voorzitter of ondervoorzitter van dit overleg? Bezorg dan voor 5 april je kandidatuur”, klinkt het. Kandidaten bezorgen hun naam, adres, mail, telefoonnummer en motivatie aan Intje Van kerckhoven, ivk@heist-op-den-berg.be. Het volgende Noord-Zuidoverleg staat gepland op dinsdag 16 april om 20 uur in CC Zwaneberg.