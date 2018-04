Nog geen uitspraak over stopzetting bouw zwembad 21 april 2018

De rechtbank van eerste aanleg heeft gisteren geen uitspraak gedaan over de bouwwerken van het nieuwe zwembad aan de Lostraat. Vier buren gingen een procedure aan om de werken stil te leggen en eisen dwangsommen van 50.000 euro per overtreding. De gemeente heeft de nodige bouwvergunning om te mogen bouwen, ook al wordt die vergunning door diezelfde buren aangevochten via een andere procedure bij de Raad voor vergunningbetwistingen. "De rechtbank heeft alle partijen gehoord. Naast de gemeente en de buren ook het Vlaams gewest. Ten vroegste 17 september zal er een vonnis komen", legt schepen van Financiën en voorzitter van het autonoom gemeentebedrijf Carl Verelst (CD&V) uit.





Nu er nog geen vonnis is, houdt niets de gemeente tegen om verder te bouwen. "De buren hebben aan de rechtbank nog wel gevraagd om de bouw stil te leggen, maar daar is men niet op ingegaan. Ik wil nogmaals benadrukken dat we bereid zijn om met de buren rond de tafel te zitten om de echte inhoud van hun klachten te bespreken." (AVH)