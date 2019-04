Nog geen plannen voor veiligheidscamera’s in centrum Antoon Verbeeck

15 april 2019

Concrete plannen voor het plaatsen van veiligheidscamera’s in het centrum heeft het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg niet. Dit weekend werd horecazaak Anna-Mit in winkelstraat Bergstraat wederom het slachtoffer van vandalen. De zaakvoersters stelden de vraag waarom er in het centrum van Heist-op-den-Berg geen camera’s hangen tegen overlast. “Momenteel zitten we nog in de opmaak van de meerjarenbegroting. Op het einde van de rit zal duidelijk worden waar de prioriteiten liggen en uiteraard ook waar we de financiële middelen voor hebben”, reageert waarnemend burgemeester Jan Moons (N-VA). “Mijn partij heeft de komst van camera’s in haar programma staan en wij zullen dit tijdens de gesprekken vast en zeker op tafel leggen. Hiermee wil ik niet zeggen dat de zaak al beklonken is.”