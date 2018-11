Nieuwe voorstelling De Kleine Speeldoos draait rond prinses Antoon Verbeeck

13 november 2018

Prinses Laura, de nieuwste voorstelling van theater De Kleine Speeldoos, gaat op 20 november in première in CC Zwaneberg. De voorstelling van het Heistse theatergezelschap is gratis bij te wonen. “Bedoeling is om toch wat leerkrachten van kleuter- en basisonderwijs kennis te laten maken met de nieuwe voorstelling. Voor de scholen die reeds een voorstelling bij ons boekten, zal Prinses Laura geen onbekende zijn. Ze kwam reeds aan bod in de voorstellingen ‘Bakker Bol’ en ‘Willem de Zeerover’. Een voorstelling rond dit vrolijke meisje kon dus niet uitblijven. Na zich een aantal jaren geconcentreerd te hebben op voorstellingen voor lagere en middenscholen, is het nu weer de beurt aan de kleuters om getuige te mogen zijn van de fratsen en de avonturen van Prinses Laura”, klinkt het. De voorstelling start om 19.30 in de blauwe zaal.