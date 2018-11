Nieuwe Schriekse buurt wordt “ingeschoten” Antoon Verbeeck

19 november 2018

16u28 1 Heist-Op-Den-Berg Tussen de Tulpenstraat, de Narcislaan en de Ommeweg in Schriek ontwikkelt Matexi aan het Schietboomplein een nieuwe buurt met 23 energiezuinige woningen en 13 vrije bouwgronden.

Groene pleintjes en verkeersluwe straten kenmerken deze nieuwe buurt. Tijdens het ancien régime werden op het Schietboomplein schietwedstrijden gehouden, vandaar de naam van het plein. Op zondag kwamen toekomstige bewoners en omwonenden samen en werden plein en kijkwoning feestelijk ingehuldigd... met een schietstand. “Dankzij zo’n kijkwoning kunnen toekomstige bewoners hun woonplek ten volle beleven. Zo wordt de nieuwe buurt tastbaarder”, verklaart Dounia Loyens, Sales Consultant bij Matexi Antwerpen. “De ruwbouw van de eerste 14 woningen is ondertussen afgewerkt.

De nieuwe buurt valt duidelijk in de smaak. In totaal hebben al 12 woningen en 11 bouwgronden een eigenaar gevonden.” In februari gaat de laatste fase van woningen in verkoop. De eerste bewoners worden eind dit jaar verwacht, net op tijd voor de feestdagen.