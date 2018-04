Nieuwe landbouwschool opent in september GO! ATHENEUM POOT 800 VIERKANTE METER SERRES NEER ANTOON VERBEECK

20 april 2018

02u57 0 Heist-Op-Den-Berg Het GO! Atheneum in Heist-op-den-Berg opent op 1 september een nieuwe land- en tuinbouwschool. De helft van het huidige studieaanbod maakt plaats voor richtingen als Biotechnische Wetenschappen en Tuinaanlegger. De plannen worden zaterdag toegelicht op een opendeurdag.

Bij het GO! Atheneum zijn ze overtuigd dat de land- en tuinbouwschool, de vierde van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen, een succes kan zijn.





"Heist-op-den-Berg is een landelijke gemeente en toch is er geen enkele school die daarop inspeelt. Het is een blinde vlek, ook al zijn er veel jongeren uit de regio die er interesse in hebben", legt directeur Jan Reymenants uit. "Een veertigtal jongeren uit het Heistse gaan nu naar Mechelen, Herentals, Geel en Vilvoorde om zulke richtingen te volgen. Vanaf volgend schooljaar krijgen ze de keuze om in eigen gemeente naar school te gaan. We verwachten dat we met deze ommekeer ons leerlingenaantal, dat momenteel bestaat uit 350 voltijdse en 205 deeltijdse leerlingen, zullen opkrikken."





De school schrapt de helft van de huidige studierichtingen. Elektriciteit, Mechanica, Economie en Latijn verdwijnen uit het aanbod, maar leerlingen in die richtingen kunnen nog wel hun graad afmaken. "Richtingen als Biotechnische Wetenschappen en Plant-, Dier- en Milieutechnieken in het TSO en BSO, en ook Tuinaanlegger in het BSO maken hun intrede. We richten ons ook meer op wetenschappelijke richtingen, maatschappij en welzijn, en voeding en horeca."





Vissen, vogels en reptielen

Geen tuin- en landbouwschool zonder gebouwen uiteraard. Het atheneum weet de komende maanden wat te doen: bouwen. Tegen september zou de metamorfose compleet moeten zijn.





Opendeurdag

"De oude schoolpaviljoenen achter onze nieuwbouw aan de Boudewijnlaan zijn vorige zomer afgebroken. Op deze locatie komen er een loods van 400 vierkante meter en 800 vierkante meter aan serres. We bouwen ook verblijven voor vissen, knaagdieren, pluimvee, kleine neerhofdieren, vogels en reptielen, waar leerlingen leren hoe ze die moeten kweken en verzorgen. Uiteraard mogen ook werkmachines niet ontbreken en we investeren ook in nieuwe labo's voor de wetenschapsrichtingen. Alles samen heeft een kostenplaatje van één miljoen."





"Naast informatie over de nieuwe richting, geven we op zaterdag onze bezoekers ook een blik op de verbouwingswerken. Onze opendeurdag wordt gekoppeld aan de fietstocht Heist Fietst!, die wordt georganiseerd door leerlingen van het zesde en zevende jaar kantooradministratie en gegevensbeheer in het kader van hun geïntegreerde proef. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 7 kilometer met fotozoektocht of routes van 20, 35, 55 en 75 kilometer." De opendeurdag start om 10 uur. De fietstocht loopt van 9 tot 16 uur.