Nieuwe kampioenen bij Pintpongers 15 maart 2018

De Zonderschotse Pintpongers organiseerden hun dertiende clubkampioenschap. Ook dit jaar werden er opnieuw vijf verschillende varianten op pingpong bedacht. Nick Ceuppens was dit jaar de beste pintponger en werd tot nieuwe clubkampioen gekroond. Daarnaast won Nick ook de variant kubb-pingpongen. Wouter Verhoeven kon het beste pingpongen met een paletje in foam. Jo Heremans behaalde een eerste plaats in het Labyrint-pongen en Jeffrey De Weyer won de mix tussen voetbal en pingpongen. Gilian Van Roosbroeck werd kampioen Bingo-pingpongen.





(AVH)