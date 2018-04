Nieuwe hondenloopweides en plaszones op komst 23 april 2018

Heist-op-den-Berg krijgt dit jaar nieuwe hondenloopweides in het park Hof van Riemen en in de Winterstraat in Wiekevorst.





Een hondenloopweide is een omheinde groenzone waar een hond zonder leiband kan spelen en rondlopen onder het oog van een begeleider. Op dit ogenblik is er in Heist-op-den-Berg slechts één hondenloopweide, in provinciaal groendomein De Averegten.





"Volgend jaar komen er ook weides in de Kapelaan Francklaan en het kasteelpark Hof Ter Laken in Booischot, de Leopoldlei in Hallaar, de Leo Kempenaersstraat te Schriek en aan buurtplek 't Werft. We starten ook met een proefproject voor de inrichting van plaszones voor aangelijnde honden in de dorpskernen."





"Door de toenemende verstedelijking van Heist-centrum is er vooral daar nood aan hondentoiletten. Zo komen er hondentoiletten in het parkje in de Bergstraat, aan de bib en aan het parkje op de hoek van Paul Van Roosbroecklaan en Bossestraat", aldus milieuschepen David Geerts (sp.a).





De gemeente heeft voor de weides en plaszones 10.000 euro begroot.