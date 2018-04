Nieuwe conservator voor Heemmuseum Die Swane 19 april 2018

02u45 0 Heist-Op-Den-Berg Het Heemmuseum Die Swane heeft met de 60-jarige Paul Van Hemeledonck een nieuwe museumconservator.

De Booischottenaar volgt René Van Looy (82) op, die omwille van zijn leeftijd een rol als conservator niet meer zag zitten. "Als conservator zal ik me de komende jaren bezighouden met het organiseren van tentoonstellingen, het museum op orde houden en de inventarisatie van de verschillende museumstukken", legt Van Hemeledonck uit. "Een van mijn doelen is om meer jeugd naar het Heemmuseum te krijgen. Momenteel werk ik aan een presentatie over onze werking en ik zal deze binnenkort gaan voorstellen aan verschillende scholen uit het Heistse." Deze zondag mag Van Hemeledonck op Erfgoeddag zijn eerste tentoonstelling als conservator openen. De gelegenheidstentoonstelling 'Kiezen', een expo rond de verkiezingen, is tot eind mei te bezichtigen. "Het oudste document is een proces-verbaal van de provincieraadsverkiezingen in het kanton Heist-op-den-Berg van 1836. Er zijn ook documenten van de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de Hallaarse gemeenteraad in 1876, georganiseerd door het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, verschillende verkiezingspamfletten en een originele petitie-actie van de kiezers van Heist-Goor van 1909 voor de inrichting van stemburelen in hun dorp." De tentoonstelling is elke zondag van 14 tot 18uur te bezoeken. (AVH)