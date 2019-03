Nieuwe broodjesbar en bakkerij Hollyfood gaat voor Heistse Wall of Fame Antoon Verbeeck

18 maart 2019

14u37 0

Op de hoek van de Schaliehoevestraat en de Heistse Hoekstraat ging vandaag de nieuwe zaak Hollyfood open. Zaakvoerster Sophie Opdebeeck ruilde na twintig jaar haar job in de thuisverzorging in voor een broodjesbar en bakkerij in Hollywood-stijl. “Met spijt in het hart nam ik afscheid van mijn job, maar dit is wat ik echt wil doen”, vertelt Sophie. “Toen ik een naam zocht voor mijn zaak, zijn alle traditionele namen hier gepasseerd: ‘t Kruimeltje, ‘t Hoekske, de Broodjeshoek,... maar ik was geen fan. Ik heb me dan maar laten inspireren door de locatie. Heist-op-den-Berg ligt op een berg, net als Hollywood. Ik had mijn naam en thema beet.” De nodige glitter en glamour kreeg zijn plaats in de broodjesbar en net als in horecazaken in Hollywood wil Sophie een ‘Wall of Fame’ installeren; foto’s van bekende gezichten die de zaak bezochten. “Ik ga zoveel mogelijk bekende Heistenaren contacteren en vragen of ze hier iets willen komen eten. Ik denk aan Paul Michiels, Steven Goegebeur, Peter Van Laet van Mama’s Jasje... Maar ook bekende Vlamingen die in omliggende gemeenten wonen zijn welkom, bijvoorbeeld Jill Peeters, Chris Van Tongelen,...” Hollyfood is alle dagen open, behalve op zaterdag.