Nieuw skatepark in beton gaat officieel open Antoon Verbeeck

05 december 2018

Het nieuwe skatepark van Hallaar is klaar voor gebruik. Deze zaterdag, van 12 tot 16 uur, wordt het feestelijk ingehuldigd. Enkele skaters komen er die dag het beste van zichzelf geven en er zijn skate-initiaties voor jong en oud. “De laatste maanden is er veel beweging op de Boonmarkt. Zo zijn de werken aan de nieuwbouw voor speelplein en buitenschoolse kinderopvang volop bezig. En achter dit gebouw, tussen de Dorelarelei en de Boonmarkt, werd er hard gewerkt aan een nieuw skatepark. Het voormalige skatepark was sterk verouderd en de toestellen hadden houtrot. Bovendien was het niet meer veilig om er te skaten. Daarom besliste het gemeentebestuur in februari 2018 om te investeren in een nieuw skatepark waar jongeren zich kunnen uitleven en hun skatetricks kunnen tonen”, deelt jeugdschepen Kelly Van Tendeloo (sp.a) mee. Het nieuwe skatepark, dat werd gebouwd op een grasvlakte aan het huidige skatepark, is het resultaat van de input van skaters en buurtbewoners, verkregen tijdens verschillende inspraakmomenten. Het skatepark bestaat volledig uit beton. Er zijn verschillende elementen in verwerkt, waaronder quarters, een mini ramp, een wallride en een wembley. De kostprijs voor het volledige skatepark bedraagt 70.000 euro.