Nieuw datingconcept Date Delux laat singles persoonlijkheidstest afnemen Antoon Verbeeck

19 maart 2019

18u28 0 Heist-Op-Den-Berg Eventmanager Olivier Ooms (38) uit Hallaar komt met een nieuw datingconcept op de proppen: Date Delux. Deelnemers doen eerst een persoonlijkheidstest en worden dan pas aan kandidaat-partners gekoppeld. Op 27 maart vindt een eerste editie plaats in Bar Maginique in het bergbos.

Olivier kwam op het idee van Date Delux nadat hij commentaren opving over de traditionele speeddates. “Op vijf minuten tijd kan je een persoon niet leren kennen en op het einde van de avond weet je al niet goed meer wie wat heeft verteld”, legt Olivier uit. “De meeste mensen kiezen dan hun favorieten op basis van het uiterlijk en aantrekkelijkheid. Vaak loopt een speeddate af op een domper, en toch hebben televisieprogramma’s als Blind Getrouwd geen gebrek aan potentiële kandidaten. Mensen zijn dus wel geïnteresseerd in gematcht worden, maar dan op basis van hun persoonlijkheid. Daarom wil ik met Date Delux geen traditionele speeddate aanbieden, maar wel één waar je persoonlijkheid een belangrijke rol in speelt.”

Olivier ging met zijn idee naar enkele psychologen, die een persoonlijkheidstest ontwikkelden. “Wie zich online inschrijft voor een Date Delux krijgt eerst een vragenlijst voorgeschoteld. Daar zijn enkele traditionele vragen bij, zoals ‘wat zoek je in je partner?’ of ‘ben je creatief?’. Maar wij willen bijvoorbeeld ook weten of je goed doordacht beslissingen neemt, of je vaak de dingen afrond waar je aan begint en of je vaak je gedachten verliest. In totaal zijn er zo’n zestig vragen die je moet beantwoorden, meestal met akkoord of niet akkoord. Op basis van die antwoorden gaan wij dan opzoek naar potentiële partners tussen de andere deelnemers.”

“In tegenstelling tot een traditionele speeddate krijgen onze deelnemers geen tien kandidaten voorgeschoteld, wel drie tot vijf. Ze zitten ook niet met een limiet van vijf minuten. We geven ze twintig minuten de tijd om elkaar beter te leren kennen. Om het gesprek op gang te houden, worden er op hun tafel enkele vragen gelegd: welk beroep oefen je uit? Wat staat er op jouw bucketlist? Waarom is je laatste relatie geëindigd?”

Olivier mikt met Date Delux op hetero singles tussen de 25 en 50 jaar. “Op termijn willen we de leeftijdscategorie optrekken van, 50 tot 80. Ook holebi’s zullen in de toekomst welkom zijn, maar we willen eerst zien hoe deze eerste edities worden onthaald. Op 27 maart beginnen we eraan in Bar Maginique in Heist-op-den-Berg. Daarna gaan we nog langs Lier, Mechelen, Aarschot en als afsluiter is er een XL-editie met afterparty in Herentals. Voor al onze edities hebben we een leuke locatie uitgekozen, waar de deelnemers na hun dates nog gezellig kunnen blijven plakken en een praatje slaan. Per editie mik ik op een vijftig tot honderd deelnemers.” Inschrijven kost je 45 euro en doe je via www.datedelux.com.