Nieuw afbetalingsplan voor voetbalclub KSK Heist 08 maart 2018

02u38 0 Heist-Op-Den-Berg KSK Heist en de gemeente Heist-op-den-Berg hebben een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de achterstallige betalingen van de club uit de eerste amateurklasse. KSK heeft een openstaand saldo van 72.331,65 euro. Eind 2023 zou de schuld moeten terugbetaald zijn.

KSK Heist en de gemeente hebben een concessieovereenkomst, waarbij de club maandelijks een bedrag betaalt om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke infrastructuur langs de Lostraat. "De laatste tijd zijn de betalingen niet volgens de afspraak gebeurd. De club engageert zich nu om het openstaand saldo terug te betalen in schijven van 1.000 euro per maand. Tegen het einde van 2023 zou de schuld moeten afbetaald zijn", zegt schepen van Financiën en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Carl Verelst (CD&V).





De club verwijst naar de bouw van de nieuwe tribune, die een hoger prijskaartje had dan verwacht, en het feit dat er steeds minder thuissupporters komen opdagen. Het nieuwe afbetalingsplan voor de club is volgens oppositiepartij ETA het zoveelste bewijs dat KSK Heist een voorkeursbehandeling krijgt.





Inconsequent

"Het college is inconsequent in zijn beweegredenen, de ene bloeiende vereniging krijgt geen noodzakelijke hulp terwijl in het verleden KSK met geld en steun werd overladen", klinkt het.





Evenwicht

"We kijken naar de noden van de club en nemen telkens een beslissing in eer en geweten. We trachten om het juiste evenwicht te bewaren", spreekt Verelst de stelling van ETA tegen. "Bij deze wil ik ook een oproep doen naar voetballiefhebbers uit de Heistse regio om meer naar KSK Heist te komen kijken." (AVH)