Neef die oom slaat, riskeert vier jaar cel 01 maart 2018

Een 43-jarige man uit Heist-op-den-Berg riskeert vier jaar cel met eventueel probatie-uitstel voor het slaan aan zijn oom. Hij trapte volgens het parket maar liefst zes keer in het aangezicht van zijn slachtoffer en gaf twee vuistslagen in het aangezicht.





De oom liep naast een gebroken neus ook nog een barst in de schouder en verschillen blauwe plekken en schaafplekken op. De feiten dateren van april 2017. De politie greep in nadat de achtjarige dochter van het slachtoffer haar moeder inlichtte. Beklaagde kon ingerekend worden op basis van zijn persoonsbeschrijving en op basis van camerabeelden. Ontkennen had dus geen zin, toch kwam de veertiger op basis van artikel 71 de vrijspraak vragen. "Ik was mezelf niet meer op dat moment", zei hij tegen rechter Suzy Vanhoonacker.





Het parket oordeelde echter dat de veertiger doelbewust zijn oom had aangevallen en vroeg een celstraf van vier jaar. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)