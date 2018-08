Naomi wint waar iedere Belg van droomt: een half jaar gratis frieten 04 augustus 2018

02u47 0

Zes maanden gratis frieten: een droom van velen, maar in onze contreien alleen voor de Lierse Naomi Sundermann (24) weggelegd.





Noami won namelijk de wedstrijd van de nieuwe frituur van Yves Palmans in Heist-op-den-Berg. De frituur aan de Leopoldlei stond in het verleden bekend als De Fritgoeroe, maar draagt vanaf dit weekend de naam Frithalte 't Leopoldje. Via de Facebook-actie 'Frituur zoekt naam' konden klanten een leuke naam doorgeven aan Yves. Noami bedacht de nieuwe naam en won zo een half jaar gratis friet.





Duizend voorstellen

"De frituur ligt langs de Leopoldlei en vroeger was er op de parking tegenover de frituur een bushalte. Ik heb me dus laten inspireren door de locatie van de zaak", vertelt Naomi. "Ik ben heel tevreden met deze prijs. Een frietje kan er altijd in en die van De Frietgoeroe waren destijds heel lekker. Al ga je me niet elke week in de frituur vinden. Mijn vriend daarentegen..." Yves, die jarenlang in De Fritgoeroe werkte, had keuze te over. Er kwamen zo'n duizend namen binnen. Naast een nieuwe naam werd het interieur van de frietzaak ook opgefrist. (AVH)