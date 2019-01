Nala blaft baasjes net op tijd wakker tijdens brand. “Nu beseffen we pas echt wat ze bedoelen met trouwe viervoeter” Tim Van der Zeypen

21 januari 2019

15u30 0 Heist-Op-Den-Berg Heist-op-den-Berg heeft een nieuwe held: Nala. De golden retriever kon zondagnacht haar baasjes Johan Van Hoogten en Nancy Hendricx uit de Bruggeneindse Heirbaan net op tijd wekken nadat er omstreeks middernacht brand uitbrak. “We hebben dit overleefd dankzij onze superhond”, vertelt het koppel.

Johan en Nancy waren net gaan slapen toen ze gewekt werden door het geblaf van Nala. Zij sliep in de keuken. “We hebben een rookmelder, maar het was Nala die ons wakker maakte”, vertellen Johan en Nancy. Eens wakker liep Johan naar het gelijkvloers en bij het openen van de deur naar de woonkamer, zag hij vlammen en rook. “Ik heb mijn vrouw gewekt en zij heeft de brandweer gebeld. Ik probeerde intussen het vuur te blussen met emmers water.” Dat haalde echter weinig uit. Johan trachtte daarop de vlammen te lijf te gaan met de tuinslang, maar deze werkte niet doordat het water erin bevroren was.

Veel rook

Omdat de woonkamer zich inmiddels gevuld had met bijzonder veel rook zochten Johan, Nancy én Nala veiligere oorden op. “Buiten hebben we gewacht op de komst van de brandweer”, gaan Johan en Nancy verder. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar moest wel een lange tijd ventileren. Er werd ook nagegaan of alle brandhaarden in de woning gedoofd waren. Zo moest ook de zolder gecontroleerd worden.

Oververhit

De schade is het grootst in de woonkamer. Daar situeerde de brand zich ter hoogte van de houtkachel. “We hadden de kachel zondag nog even aangestoken”, zegt Johan. “Maar toen we gingen slapen hebben we het vuur gedoofd.” Vermoedelijk raakte de afvoerpijp van de houtkachel oververhit en vatte de bekisting vuur. Naast brandschade is er verder ook veel roetschade en geurhinder. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard. De bewoners mochten ook in hun woonst blijven. Wel moesten ze even naar het ziekenhuis, omdat ze volgens hulpverleners te veel rook hadden ingeademd. “Mijn vrouw hebben ze met de ambulance weggebracht, ik ben haar achterna gereden”, aldus Johan. “Na controle en na het toedienen van extra zuurstof, mochten we opnieuw naar huis.”

“Superhond”

Een ding staat wel vast. Dat de bewoners hun verhaal nog kunnen navertellen hebben ze aan maar een iemand te danken. “Nala. Onze superhond”, vertelt Nancy. “Nu beseffen we heel goed wat ze bedoelen met trouwe viervoeter.” Nala kreeg in de loop van maandag wat extra aandacht en werd zelfs in de watten gelegd. “Als beloning kreeg ze vandaag kip, haar lievelingskostje”, besluit Johan.