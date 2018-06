Na anderhalve week relatie begint nachtmerrie voor vrouw 22 juni 2018

Op de rechtbank van Mechelen moest Heistenaar Kristof H. zich gisteren komen verantwoorden voor intrafamiliaal geweld. Hij riskeert een internering. "Anderhalve week hebben we het fijn gehad. Nadien werd hij steeds jaloerser en agressiever", aldus het slachtoffer.De feiten kwamen aan het licht door de dochter van het slachtoffer, de oma en het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. "Op 12 maart 2017 moest haar oog genaaid worden nadat meneer haar had geslagen", aldus het parket. "De relatie kwam toen tot een einde." Volgens de advocate van het slachtoffer waren slagen, stampen en kopstoten wekelijkse kost. Het dochtertje zag hoe H. regelmatig haar mama sloeg en hield aan de feiten nachtmerries over. Het meisje plast sindsdien in haar bed.





De advocate van de ex-vriendin vroeg een schadevergoeding van 1.000 euro voor de vrouw en 750 euro voor het dochtertje. Het zware partnergeweld kaderde naar verluidt binnen de jaloerse aard van H.





De verwondingen aan het oog verklaarde de man als een gevolg van het gooien van een gsm naar het hoofd naar de vrouw. "Er was geen intentie om haar te verwonden. De telefoon werd enkel in haar richting gegooid." Er werd een straf met probatie-uitstel gevraagd. Een vonnis in de zaak volgt op 13 september.





(TVDZM)