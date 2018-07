N-VA: "Waar blijft langetermijnvisie voor kasteeldomein?" 03 juli 2018

Oppositiepartij N-VA stelt dat de meerderheid geen langetermijnvisie heeft voor kasteeldomein Hof Ter Laken in Booischot. Recent raakte bekend dat het domein, inclusief kasteel, aan de gemeente en Kempens Landschap wordt verkocht voor 3,7 miljoen euro. "Ondanks de lange periode dat dit dossier reeds loopt, heeft de gemeente op dit moment nog geen concrete plannen of langetermijnvisie met het kasteel. Als N-VA stellen wij ons de vraag of de aankoop van het kasteel niet had moeten gebeuren in samenwerking met derden, investeerders en de private sector. De aankoop vindt nu plaats onder de veronderstelling dat nadien wel geïnteresseerden zullen opduiken. Dit is een gok met belastinggeld en niet evident", zegt lijsttrekker van N-VA Jan Moons. De partij verwijst naar Hof van Riemen. "Uiteindelijk voldeed de financiële inbreng van derden hier ook niet aan de verwachtingen en kost het de inwoners nu jaarlijks pakken geld. Blijkbaar leert het college niet uit deze ervaring." (AVH)





