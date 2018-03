N-VA vraagt meer aandacht voor alleenwonenden 27 maart 2018

N-VA Heist-op-den-Berg wil op gemeentelijk vlak extra aandacht voor het stijgende aantal alleenwonenden. Uit een analyse van de partij blijkt dat 5.066 inwoners in Heist-op-den-Berg wonen op zichzelf. "Dat is ruim 28 procent van de totale bevolking. Aanvullend zijn er ook nog 1.463 eenoudergezinnen", weet Patrick Cottenie (N-VA).





Een N-VA-werkgroep brengt momenteel voorstellen in kaart die het volgende gemeentebestuur dient te overwegen. Zo moet er volgens de partij meer ingezet worden op bouwprojecten op maat van alleenwonenden en het meer betrekken van alleenwonenden in het verenigingsleven. "Het aantal alleenstaanden is niet hoger dan het provinciaal gemiddelde, dat 33 procent bedraagt. Het OCMW zet zich in voor mensen die eenzaam zijn en eenoudergezinnen krijgen opvoedingsondersteuning. Daarnaast wordt er binnenkort ook een proefproject gelanceerd dat mensen samenbrengt voor een babbeltje of een maaltijd", aldus OCMW-voorzitter Dirk Van Noten. (AVH)