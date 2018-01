N-VA kritisch over budgetbeheer jeugdbeleid 02u46 0

Oppositiepartij N-VA heeft tijdens de jongste gemeenteraad het budgetbeheer rond jeugdwerking op de korrel genomen. Jeugdclub De Biekorf krijgt van het gemeentebestuur een nieuwbouw met een prijskaartje van een 250.000 euro, terwijl andere verenigingen het met een fractie van dat bedrag moeten stellen.





"Voor onze partij staat niet een nieuwe vestiging van De Biekorf ter discussie, maar wel het gevoerde beleid", zegt Eddy Gorris, lijsttrekker voor N-VA in Heist-op-den-Berg. "Er werd geargumenteerd dat de oorspronkelijk ingeplande vestiging in het hoekhuis achteraf bekeken toch niet de ideale plaats was voor het huisvesten van een jeugdclub. Moeten wij ons echter niet de vraag stellen of er misschien geen derde optie bestaat waar iedereen zich in kan vinden en die minder geld kost?"





Het contrast tussen een vereniging die een renteloze lening van 30.000 euro moet afsluiten en zelf afbetalen voor zijn huisvesting, en een andere vereniging waarvoor de gemeente geld op tafel legt zonder tegenverbintenis, is groot, volgens de partij. "Dit resulteert uiteindelijk in ongestructureerde willekeur."





Jeugdschepen Kelly Van Tendeloo (sp.a) counterde de opmerkingen met het argument dat de nieuwe vestiging van De Biekorf niet alleen door de jeugdclub gebruikt zal worden. Het moet voor allerlei activiteiten kunnen dienen. (AVH)