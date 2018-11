N-VA doet nieuwe poging tot vormen van coalitie Groen en Open Vld mee aan tafel, PRO Heist wacht af Antoon Verbeeck

06 november 2018

17u52 1 Heist-Op-Den-Berg Drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de politieke partijen in Heist nog steeds aan het puzzelen. Het laatste nieuws uit de lokale politieke kringen: N-VA gaat in gesprek met Groen en Open Vld, en nodigt ook PRO Heist uit als vierde partner. Die laatste partij houdt voorlopig de boot af.

Maandagavond organiseerde burgemeester Luc Vleugels (CD&V) een vergadering voor het vormen van een ‘Einstein-coalitie’. Het beoogde resultaat was een coalitie tussen CD&V, N-VA, PRO Heist en Open Vld. De avond draaide uit op een sisser, want alleen CD&V en PRO Heist tekenden present. Een nieuwe dag, een nieuwe poging. Dinsdag kwam bemiddelaar-informateur Jan De Haes (N-VA) met het rapport van zijn gespreksronde bij de verschillende partijen naar buiten. “Na het afsluiten van deze informatieronde is het opnieuw aan de partijen om vanuit de bevindingen van dit eindrapport onderling verdere gesprekken aan te gaan voor het vormen van een bestuursmeerderheid”, zegt Patrick Cottenie, voorzitter van N-VA. Zijn partij gaat nu samen met Groen en Open Vld rond de tafel zitten. Als vierde partner wil men PRO Heist betrekken.

David Geerts, kopstuk van PRO Heist, wacht af. “Mooi dat ze aan PRO Heist denken, maar vooraleer ik overga tot een formatieopdracht, wil ik eerst een bevestiging dat de informatieronde is beëindigd. Ik heb nog geen rapport ontvangen. Mijn voorstel is dat we met alle Heistse partijen rond de tafel gaan zitten en onze voorkeuren uitspreken.” Open Vld ging wel in op de vraag van N-VA. “We zullen zien wat de uitkomst is van het gesprek. Een coalitie tussen N-VA, Open Vld, PRO Heist en Groen zou volgens de informateur de beste oplossing zijn, maar alles is nog mogelijk”, aldus Patrick Feyaerts (Open Vld).